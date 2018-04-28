На ремонт Обелиска Славы в Керчи потратят 3 миллиона рублей

"В рамках реализации мероприятия «Разработка научно-проектной документации и проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия „Мероприятия „Гора Митридат“ (Республика Крым, Керчь)“ разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: „Обелиск Славы“ 1944 год», — говорится на сайте Госзакупок.

Итоговая сумма проекта — 3,2 миллиона рублей. Средства на указанные работы выделены из Федеральной целевой программы.