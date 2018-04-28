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На ремонт Обелиска Славы в Керчи потратят 3 миллиона рублей
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На ремонт Обелиска Славы в Керчи потратят 3 миллиона рублей 

РИА Новости Крым 26 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Керчи на разработку документации и ремонт Обелиска Славы выделят более трех миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Государственных закупок Российской Федерации.
"В рамках реализации мероприятия «Разработка научно-проектной документации и проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия „Мероприятия „Гора Митридат“ (Республика Крым, Керчь)“ разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия: „Обелиск Славы“ 1944 год», — говорится на сайте Госзакупок.
Итоговая сумма проекта — 3,2 миллиона рублей. Средства на указанные работы выделены из Федеральной целевой программы.
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