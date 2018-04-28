Минтранс выделит более пяти миллиардов рублей на дорогу в Бурятии

В субботу 28 апреля Соколов в ходе рабочего визита в Бурятии ознакомился с реконструкцией участка региональной трассы, к ремонту которого приступили в прошлом году. Дорога является основной транспортной артерией региона и связывает пять районов республики со столицей региона Улан-Удэ.

«Максим Соколов отметил социальную значимость автодороги и заявил, что при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Минтранс России подготовит предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 5,038 миллиарда рублей на продолжение реконструкции автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян», — отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, в этом году будет реконструирован участок с 230 по 254-й километр, на который ведомство направило 600 миллионов рублей. В прошлом году на данный объект выделялось 350 миллионов рублей, а для завершения работ в 2019 году требуется ещё 750 миллионов рублей.

Поручение Президента России о дальнейшей реконструкции автодороги протяжённостью 726 километров было дано в 2017 году. Работы здесь ведутся с 2003 года, по состоянию на конец апреля введено 235,9 километра на двух участках, а в 2013 году построен 5,4-километровый мост через реку Баргузин.