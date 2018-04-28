Жилой дом на 80 квартир построили в поселке городского округа Клин

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома №14 на Лесной улице в поселке Решетниково городского округа Клин , говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Новый пятиэтажный корпус рассчитан на 80 квартир, среди которых 60 однокомнатных, 20 двухкомнатных. Площадь здания составляет 4867 квадратных метров, площадь квартир — 2854 квадратных метра. Финансирование — средства инвестора. Застройщиком объекта является ООО «Тера-Производство», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На придомовой территории расположены детская и спортивная площадки, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

Проверка по извещению об окончании строительства жилого дома завершится 24 мая.

Как сообщил Гарибян, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии.