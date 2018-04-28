Инвалидам могут удвоить метраж при получении жилья

Депутаты Заксобрания Ростовской области обратились в Государственную Думу с просьбой увеличить норму жиплощади на человека, которую используют при предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий для инвалидов.

В обращении в Госдуму ростовские депутаты пишут о недостаточности нынешнего уровня поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Сейчас объём субсидий для них на приобретение жилья рассчитывается исходя из нормы 18 квадратных метров на одного человека.

«На практике средний размер однокомнатной квартиры в России составляет примерно 35 квадратных метров. Квартир меньше почти не встречается, и чаще всего денег на покупку жилья не хватает. Разницу предполагается оплачивать на свои сбережения, однако у инвалидов их, как правило, не находится, а кредиты получить им тоже сложно», — отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко

Выход донские депутаты видят в увеличении до 36 квадратных метров базового критерия для расчёта помощи в приобретении жилья.

В Донском регионе подобное решение помогло бы защитить интересы 864 инвалидов, имеющих право на улучшение жилищных условий.