Глеб Никитин поручил следить за сроки сдачи двух домов в Вадском районе

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил проконтролировать сроки сдачи двух домов в Вадском районе, чтобы жители поселка Анненковский карьер и села Умай уже в этом году смогли без проблем переехать из аварийных домов в новые квартиры.

О своих проблемах нижегородцы рассказали главе региона во время личного рриема: дом №10 по ул. Центральная в поселке Анненковский карьер и дом №2 по ул. Микрорайон в селе Умай были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 году, но до сих пор они не расселены.

По информации министерства строительства области, уже в этом году деньги на переселение будут выделены из областного бюджета (99%) и бюджета Вадского района (1%). В общей сложности — более 73 млн рублей.

Планируется, что аварийщики из Умая переедут в новые квартиры во втором квартале, а аварийщики из Анненковского карьера — до конца четвертого.