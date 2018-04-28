На московском рынке новостроек царит ажиотаж

На столичном рынке новостроек настоящий ажиотаж. Согласно риелторской статистике, за I квартал года в сегменте жилья массового спроса открылись продажи в четырех новых проектах и еще в восьми уже реализующихся появились новые очереди и корпуса. В бизнес-классе за квартал — семь новых адресов и еще шесть старых, которые разрослись. В верхнем ценовом сегменте — один элитный новичок и два премиальных, еще в одном премиальном продажи из закрытых стали открытыми. Девелоперы пустились в забег наперегонки.

Покупатели пытаются не отстать: взяв за основу данные столичного Росреестра , компания «Метриум» подсчитала, что I квартал 2018-го стал самым успешным за все последние годы, выйдя на отметку 15900 договоров долевого участия. Для сравнения, в I квартале 2014 года было зарегистрировано 5380 ДДУ, так что за пять лет объем первоквартальных сделок увеличился почти втрое.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов , в сегменте ипотечных сделок аналогичная картина:

Игорь Майданов руководитель Управления Росреестра по Москве «Мы видим, что инициативы государства по увеличению привлекательности и доступности ипотеки дают результаты. В 2017-м — начале 2018 года Центробанк семь раз понижал ключевую ставку, причем дважды — в I квартале текущего года. И на рынке Москвы мы наблюдаем прямую зависимость. В этом смысле показателен 2015 год, в начале которого ставка ЦБ России составляла 17% годовых. Статистика Росреестра отразила соответствующий спад интереса к ипотеке. Сегодняшний спрос на жилищное кредитование, наоборот, можно назвать ажиотажным. В I квартале 2018 года мы отметили почти двукратный рост к аналогичному периоду прошлого года».

Если в цифрах, в I квартале 2008 года столичный Росреестр зарегистрировал 3218 ипотечных сделок, в 2015-м, несмотря ни на что, уже 6747, а в I квартале этого года — 16178. И было бы еще больше, если бы льготная так называемая детская ипотека под 6% годовых заработала бы не только на бумаге.