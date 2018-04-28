Ритейлеры Ростовской области вернули доходы к докризисному уровню

Ростовстат обнародовал статистику за первый квартал 2018 года. Согласно данным аналитиков, розничная торговля переживает сейчас период бурного роста. Оборот продуктового ритейла увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Самый значимый доход получили федеральные торговые сети, их доля в общем обороте товаров составила более 43%.

Однако по пятам за ними идут представители малого торгового бизнеса, по данным Ростовстата его доля на общем рынке продуктового ритейла перевалила за 56%. Федералы быстро сориентировались на меняющемся под запросы аудитории рынке и сделали упор на магазины шаговой доступности. Согласно данным аналитиков торговых сетей, все больше потребителей предпочитают магазины формата «у дома» поездкам в гипермаркеты. Известный магазин Южного дивизиона «Пятерочка» по данным 2017 года является самым динамично развивающимся проектом. Только в ЮФО они открыли более 220 магазинов.

«Формат «магазин у дома» кардинально отличается от среднеразмерного гипермаркета. Для магазина формата «у дома» типичен размер общей площади в пределах 400–500 кв. метров, срок окупаемости на собственных площадях составляет 4–6 лет, и средний чек укладывается в диапазон 200–300 рублей, —комментирует финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин . — Для гипермаркетов характерны общая торговая площадь в 6–8 тыс. кв. метров, средний чек 600–800 рублей, окупаемость 6–9 лет».

Российский рынок розничной торговли развивается по схеме, характерной для всего мира. В крупных городах сетевые супермаркеты растут как грибы и постепенно переманивают клиентов у маленьких магазинов. «Приманкой» служат и низкие цены, и богатый ассортимент товаров, и более комфортные условия для совершения покупок.