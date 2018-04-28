Курский бизнес получил субсидий на 200 миллионов

Эти цифры озвучили на региональном форуме малого и среднего предпринимательства, который прошёл 27 апреля в местечке Свобода Золотухинского района

Традиционно на этой площадке подводятся итоги развития этого важного сектора экономики, демонстрируется его потенциал.

— В малом и среднем бизнесе сегодня трудится более 41 тысячи хозяйствующих субъектов. Их доля в валовом региональном продукте за последние 5 лет увеличилась вдвое — до 26%. Этому, безусловно, способствует и система господдержки бизнеса, в первую очередь — производственного, создающего материальные ценности, — сообщает пресс-служба администрации Курской области

Так, за 5 лет субсидии получили 148 предприятий, на модернизацию производства было направлено 200 млн рублей. Различные виды господдержки в прошлом году оказаны более одной тысяче субъектов малого и среднего бизнеса.