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Здание бизнес-центра на Большой Бронной могут признать памятником
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Здание бизнес-центра на Большой Бронной могут признать памятником 

Rambler News Service 1 час назад
Здание по адресу Большая Бронная, 23, строение 1 в Пресненском районе Москвы могут признать памятником, соответствующая заявка подана в Мосгорнаследие, рассказал журналистам руководитель ведомства Алексей Емельянов. Сейчас по данному адресу расположен офисный центр класса «В», следует из базы данных ЦИАН.
«Очень интересная заявка к нам поступила, на научно-методическом (при Мосгорнаследии — RNS) совете мы посмотрим. Здание никогда не было ни памятником, ни элементом ценной застройки… Если эксперты подтвердят, что объект является памятником, мы включим его в объекты культурного наследия. Заявка очень крепкая, очень деловая», — сказал Емельянов.
В настоящее время в здании размещаются офисы, объекты торговли и услуг. По данным портала ЦИАН, который предлагает помещения в этом БЦ для продажи и аренды, в 2010 году дом отреставрировали и переоборудовали в офисный центр. Общая площадь здания составляет 4,9 тыс. кв. м, из них офисная часть — 3,9 тыс. кв. м.
Дом был построен в 1911-1915 годах по проекту архитектора Ивана Машкова для Тверского отделения городского ломбарда. В 1946-1995 годах здесь работал Центральный музей пограничных войск НКВД СССР.
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