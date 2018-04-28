Жилинспекция ЗАО проверила квартиру на Мичуринском проспекте

Один из собственников 3-комнатного жилья в д. 21 по Мичуринскому проспекту оформил акт о завершении переустройства в связи с окончанием ранее выполненных работ и направил в Мосжилинспекцию.

Придя по адресу для согласования, сотрудник ведомства определил, что собственником самовольно внесены изменения в общедомовую систему центрального отопления. А именно — во всех комнатах на магистральных трубопроводах врезаны шаровые краны. Таким образом, возникала прямая возможность отключения всей системы собственником одной из квартир.

В связи с этим в оформлении акта было отказано и приняты меры административного воздействия, с наложением штрафных санкций в размере 2000 руб.

В настоящее время нарушения устранены, система центрального отопления возвращена в проектное состояние, акт о заверешенном переустройстве оформлен.