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Жилинспекция ЗАО проверила квартиру на Мичуринском проспекте
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Жилинспекция ЗАО проверила квартиру на Мичуринском проспекте 

На Западе Москвы 42 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Один из собственников 3-комнатного жилья в д. 21 по Мичуринскому проспекту оформил акт о завершении переустройства в связи с окончанием ранее выполненных работ и направил в Мосжилинспекцию.
Придя по адресу для согласования, сотрудник ведомства определил, что собственником самовольно внесены изменения в общедомовую систему центрального отопления. А именно — во всех комнатах на магистральных трубопроводах врезаны шаровые краны. Таким образом, возникала прямая возможность отключения всей системы собственником одной из квартир.
В связи с этим в оформлении акта было отказано и приняты меры административного воздействия, с наложением штрафных санкций в размере 2000 руб.
В настоящее время нарушения устранены, система центрального отопления возвращена в проектное состояние, акт о заверешенном переустройстве оформлен.
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