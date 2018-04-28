Эксперт: выигрыш от привлечения бизнеса к строительству школ неоднозначен

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко сомневается в том, что государство может получить выгоды от партнерства с частным бизнесом при строительстве новых школ в РФ . О рисках проекта, который недавно поступил на рассмотрение в правительство, она рассказала РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что корпорация «Российский учебник» предложила решить проблему недостатка учебных мест в начальной и средней школе по схеме частно-государственного партнерства и создать места в новых частных школах. Идея состоит в том, что государство будет инвестировать в проект реконструкции или строительства школы 33% его стоимости. Оставшаяся сумма будет погашаться в течение пяти-семи лет и покрывать стоимость недвижимости (она остается в госсобственности), образовательного процесса и расходы по расширенным программам образования. Частный бизнес инвестирует в строительство свои средства (оставшийся процент стоимости недвижимости) и обеспечивает подготовку педагогов и инфраструктуры школы. Проект, как сообщает газета, уже передан вице-премьеру РФ Ольге Голодец

Как работает бизнес-модель

Кличко напомнила, что об идее частно-государственного партнерства (ЧГП) при строительстве школ впервые высказался президент группы компаний «Просвещение» Владимир Узун на Гайдаровском форуме в январе. После она была подхвачена ректором НИУ ВШЭ Ярославом Кузьминовым и затем, в несколько трансформированном виде, вошла в совместный доклад НИУ ВШЭ и ЦСР «12 решений для нового образования».

Согласно докладу, в этой модели коммерческий инвестор строит или реконструирует школьное здание и в дальнейшем обеспечивает работу школы, получая субсидию из бюджета. Ничего, однако, не говорится про подготовку педагогов и инфраструктуру школы, отмечает Клячко. Тем не менее, указывается, что государство вкладывает в проект треть его стоимости, а частный инвестор — 2/3. Потом государство постепенно погашает частному инвестору его затраты, а также оплачивает осуществление учебного процесса в школе.

"Чего не сказано в этом проекте — это о процентах, которые государству придется платить частному инвестору при выкупе его доли", — отмечает директор Центра.

Как будет окупаться проект

Согласно заявлению, «Российский учебник» предложил осуществить пилотный проект и за один миллиард рублей по указанной схеме построить 9-10 школ.

"Попробуем оценить, как будет окупаться проект. И в докладе НИУ ВШЭ и ЦСР, и в проекте «Российского учебника» говорится о 7-10 годах. В среднем для России расходы на обучение одного школьника в течение одного года составляют 50-70 тысяч рублей. Размер школы, если речь пойдет о среднем по величине городе — 500-750 учащихся. Таким образом, финансирование одной школы по субсидии составит в год минимально 25 миллионов рублей, а максимально — 52,5 миллиона рублей", — отметила Клячко.

Частный инвестор в пилотном проекте на 10 школ, продолжила она, потратит на строительство 660 миллионов рублей, а по субсидии на обучение будет выделено в год 250 или 525 миллионов рублей (в зависимости от размера школ).

"Понятно, что значительная часть субсидии уйдет на оплату труда учителей и персонала школы. В нормальной ситуации — это 50-60% всех расходов школы, есть еще также расходы на содержание школьного здания и других сооружений (до 10%), а также учебные расходы, на которые уходит еще 5-7%. Итак, из выделяемой субсидии на текущие нужды школы уйдет примерно 65-77%, а то и больше", — произвела расчеты Клячко.

Таким образом, на возврат «долга» инвестору за счет субсидии останется около 50-70 миллионов рублей, заключила она.

"Скорее всего, это будут своеобразные проценты, которые инвестор будет брать за то, что строил, «как бы кредитуя» государство. А еще государство будет выкупать недвижимость у инвестора, согласно проекту «Российского учебника». Если оно это сделает за 7-8 лет, то выплачивать придется, как минимум, по 85-95 миллионов рублей в год", — рассказала директор ЦЭНО.

Дорогая ипотека

"Таким образом, получаем своеобразную ипотеку (достаточно дорогую), которую государство берет у инвестора. Да, государству, вроде бы, будет ежегодно полегче (именно поэтому ипотека и работает), но в целом заплатит оно явно больше, чем просто нанимая частную строительную компанию для строительства школ. Если инвестор, к тому же, будет брать кредит на строительство школ, то, вероятнее всего, государство обеспечит ему льготную ставку кредитования и, следовательно, госрасходы еще возрастут", — подчеркнула Клячко.

"Будет ли системе образования от этого легче жить — далеко не факт", — заключила она.