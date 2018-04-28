Дорогу к мусороперерабатывающему заводу в Клину построит областной ГУП 

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Подъездную дорогу к мусороперерабатывающему заводу в подмосковном Клину построит ГУП «Московский областной дорожный центр», сообщается на портале госзакупок.
"Контракт заключается с ГУП МО «МОДЦ» подавшим единственную заявку на участие электронном аукционе", — сообщается в материалах закупки.
Начальная цена контракта составляет 1,685 миллиарда рублей.
Строительство мусоросортировочного завода в Клину планируется начать в конце лета. Его планируется построить рядом с полигоном твердых коммунальных отходов «Алексинский карьер». Для подвоза мусора к полигону планируется провести объездную дорогу для вывода мусоровозов из города.