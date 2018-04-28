В сельском поселении Сурхахи в Ингушетии открыли первый дом культуры на 200 мест

МАГАС , 28 апреля. / ТАСС /. Первый дом культуры на 200 мест открыли в сельском поселении Сурхахи в Ингушетии . Объект построили в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России на 2012-2018 годы», стоимость объекта составила более 26 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня значимое событие не только для сельского поселения Сурхахи, но и для всей республики, мы открываем первый в селе дом культуры на 200 мест. Здесь будут организованы различные кружки, которые будут развивать наше подрастающее поколение. В период с 2008 года по настоящее время в республике построено 15 объектов культуры, и до конца текущего года будут построены еще 8 таких же домов культуры в других селах республики", — сказал глава региона на торжественном открытии объекта.

По информации минстроя республики, объект построен по ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы», контрактная стоимость объекта составила 26,23 млн рублей. В новом доме культуры будут организованы кружки вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства и изобразительных искусств.