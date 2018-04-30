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В сельском поселении Мужичи в Ингушетии открыли первый дом культуры на 200 мест
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В сельском поселении Мужичи в Ингушетии открыли первый дом культуры на 200 мест 

ТАСС 34 минуты назад
МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Первый дом культуры на 200 мест открыли в сельском поселении Мужичи в Ингушетии. Объект построен по федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России на 2012-2018 годы», стоимость объекта составила более 26 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Я хочу, чтобы с открытием этого Дома культуры в одном из самых красивых наших поселений Мужичи, дети этого села могли развиваться творчески. Зал рассчитан на 200 мест и важно, чтобы дети и жители могли отдохнуть здесь или провести сход граждан и обсудить важные вопросы. Возможно, занимаясь здесь в кружках, которые будут организованы, дети найдут свою профессию или хобби", — сказал глава региона на торжественном открытии объекта.
По информации минстроя республики, объект построен по ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы», контрактная стоимость объекта составила 26,28 млн рублей. В новом доме культуры будут организованы кружки вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства и изобразительных искусств, а в концертном зале будут проходить показы фильмов.
"Прежде, дома культуры в сельском поселении не было, все мероприятия проходили в здании старой школы. Сюда же, скорей всего, переедет и музей им. Серго Орджоникидзе, получится большой культурный объект. Ну, а глава региона распорядился, чтобы в новом доме культуры проводили кинопоказы", — сказал ТАСС глава сельского поселения Муса Гандаров.
Ранее сообщалось, что власти Ингушетии планируют в 2018 году построить восемь домов культуры общей стоимостью 250 млн рублей в селах в рамках федеральных программ. В республиканском Минкультуры отмечали, что уровень обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии в настоящее время составляет 26%, это один из самых низких показателей в России. В 2018 году Минкультуры РФ выделило субсидию в 174 млн рублей Ингушетии на строительство домов культуры.
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