В сельском поселении Мужичи в Ингушетии открыли первый дом культуры на 200 мест

МАГАС , 30 апреля. / ТАСС /. Первый дом культуры на 200 мест открыли в сельском поселении Мужичи в Ингушетии . Объект построен по федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России на 2012-2018 годы», стоимость объекта составила более 26 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Я хочу, чтобы с открытием этого Дома культуры в одном из самых красивых наших поселений Мужичи, дети этого села могли развиваться творчески. Зал рассчитан на 200 мест и важно, чтобы дети и жители могли отдохнуть здесь или провести сход граждан и обсудить важные вопросы. Возможно, занимаясь здесь в кружках, которые будут организованы, дети найдут свою профессию или хобби", — сказал глава региона на торжественном открытии объекта.

По информации минстроя республики, объект построен по ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы», контрактная стоимость объекта составила 26,28 млн рублей. В новом доме культуры будут организованы кружки вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства и изобразительных искусств, а в концертном зале будут проходить показы фильмов.

"Прежде, дома культуры в сельском поселении не было, все мероприятия проходили в здании старой школы. Сюда же, скорей всего, переедет и музей им. Серго Орджоникидзе , получится большой культурный объект. Ну, а глава региона распорядился, чтобы в новом доме культуры проводили кинопоказы", — сказал ТАСС глава сельского поселения Муса Гандаров.