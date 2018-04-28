Более 3,5 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в Московской области с начала года

Более 3,5 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в Московской области с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

«С начала 2018 г. в Московской области введено в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м недвижимости», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

Он отметил, что среди общего объема построенных площадей, на жилье приходится свыше 2,7 млн кв. м. Из них порядка 1,5 млн кв. м — многоквартирные дома и более 1,2 млн кв. м — индивидуальное жилищное строительство. За текущий год также введено свыше 790 тыс. кв. м нежилых помещений, которые включают в себя коммерческие и социальные объекты.

«Лидирующие позиции в коммерческом секторе занимают объекты производственного назначения — за четыре месяца этого года введено более 276 тыс. кв. м промышленных предприятий. Одним из крупных объектов, введенных с начала текущего года в этом секторе, является тепличный комплекс в Ногинском районе, построенный компанией ООО «Глобус», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что кроме того, к объектам общественного назначения относятся еще 183 тыс. введенных кв. м. Примером такого объекта является торговый центр «Зельгрос Кэш энд Керри», возведенный компанией ООО «Микотранс» в Одинцовском районе. С начала года также построены и новые объекты складского и логистического назначения общей площадью порядка 144 тыс. кв. м. К примеру, в Кашире компанией ЗАО «Гофрон» построен склад сырья и готовой продукции для установки бумагоделательного оборудования.

«Введенные с начала года объекты административного типа занимают почти 58 тыс. кв. м. В число введенных коммерческих объектов входят здания рекреационного, культурного назначения и транспортной инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.

Р. Тагиев заключил, что оставшаяся часть введенных нежилых площадей — это порядка 64 тыс. кв. м — приходится на долю социальных объектов.