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Строить еще пять домов ЖК «Любимов» в Березниках будут компании из Подмосковья и Воронежа
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Строить еще пять домов ЖК «Любимов» в Березниках будут компании из Подмосковья и Воронежа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Победителем запроса предложений на право заключения договора на строительство трех многоквартирных 17-этажных домов квартала №6 стало ООО «ПСК „Бор“. Право на заключение договора на строительство еще двух 17-этажных домов в квартале №6 получило ООО „Алекс“.
Площадь жилых помещений двух домов составит 11,9 тыс. кв. метров, трех домов — 29,5 тыс. кв метров.
Их строительство должно завершиться в третьем квартале 2019 года. После сдачи объектов на правобережье Березников смогут переехать еще порядка 850 семей. Сейчас на правобережье Березников продолжается заселение еще десяти многоквартирных домов. В новые дома переехали более 1100 семей. К 2020 году в „Любимов“ должны перехать более 10 тыс. человек.
Справка:
ООО „ПСК „Бор“ (Красногорск) основано в 2013 году. Сейчас компания возводит два дома ЖК „Лайково“ (12 км по Рублево-Успенскому шоссе, Одинцовский район Московской области). Их общая площадь — 33,7 кв. метров.
ООО „Алекс“ (Воронеж) основано в 2008 году. Компания построила уже 10 жилых домов в Воронежской области. Общая площадь — 35 тыс. кв. метров.
Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
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