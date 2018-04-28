Какие нарушения прав дольщиков выявила прокуратура 

Генпрокуратура отчиталась о результатах массовых проверок соблюдения прав дольщиков, которые прошли по всей стране. Фото: www.openpolice.ru По данным Минстроя России, по состоянию на 1 января 2018 года в стране имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах РФ, в реестры пострадавших граждан включено 30,8 тыс. человек, напомнили в надзорном ведомстве. «Результатом принятых уполномоченными органами власти, правоохранительными и иными органами мер к пресечению нарушений в области долевого строительства явилось восстановление прав 6 тыс. семей обманутых дольщиков в отношении 140 проблемных объектов», говорится в сообщении. Всего, по данным Генпрокуратуры, в 2017 году прокурорами выявлено более 38 тыс. нарушений законов в градостроительной сфере, в целях устранения которых внесено 8 тыс. представлений, на незаконные правовые акты принесено свыше 6,5 тыс. протестов, в суды направлено 1,3 тыс. заявлений. По их требованиям к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 6 тыс. лиц, на основании постановлений прокуроров следственными органами возбуждено 101 уголовное дело. Так, по материалам прокуратуры Пензенской области следственными органами возбуждено три уголовных дела по пункту «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, которые соединены в одно производство. «Следствием установлено, что для строительства трех многоквартирных домов застройщиком заключено 645 договоров более чем на 2 млрд руб., из них обязательства по оплате исполнены на 1,7 млрд руб., — сообщает Генпрокуратура. — При этом руководство предприятия направило деньги на не связанные со строительством цели». Фото: www.st2.1pnz.ru С большой долей вероятности можно утверждать, что в данном случае речь идет о компании «Пензастрой», обанкротившейся из-за вложений в завод стройматериалов на фоне начинающегося кризиса и падения продаж. О проблемах этого застройщика, которым руководит заслуженный строитель России Валентин Журавлев (на фото), неоднократно писал портал ЕРЗ. По материалам прокурорской проверки в отношении директора застройщика, причинившего вред в сумме 38,5 млн руб. свыше 100 дольщикам многоквартирного жилого дома в Кирове (ЕРЗ сообщал об уголовных делах, возбужденных против застройщиков Вятского региона), возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В Бурятии, Крыму, Пермском, Приморском краях, Брянской, Волгоградской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской областях и других регионах прокуроры пресекали случаи привлечения средств населения до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, включения в них незаконных условий, заключения не предусмотренных законодательством договоров. Фото www.mosnovostroy.ru Кроме того, по данным Генпрокуратуры, застройщиками повсеместно допускаются нарушения обязательных требований и установленного порядка строительства домов. То есть когда дома сдают, а, например, инженерные коммуникации — канализацию, газ и электричество — к ним подвести «забывают», пояснили правоохранители. Такие факты выявлены в Чувашской Республике, Хабаровском крае, Кемеровской, Курской областях и других регионах. Например, в Краснодарском крае прокуроры обращались в суды с заявлениями об обязании застройщиков привести дома в соответствие с проектной документацией, техническими регламентами о подключении инженерных коммуникаций. А в Ульяновске, в связи с неоднократными случаями ввода в эксплуатацию домов в отсутствие заключения Госстройнадзора, прокурором Ленинского района главе администрации города внесено представление, отмечает надзорное ведомство. Фото: www.cnis.ru