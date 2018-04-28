Более 187 млн рублей выделено на ремонт аварийного коллектора в Таганроге

Согласно информации из официальных источников, около 110 млн рублей из выделенной суммы пойдут на ремонт восстановление участка коллектора от перекрестка улицы Ейской и 23-го переулка до пересечения улицы Шило с улицей Ломоносова».

Более 77 млн рублей затратят на ремонт трубопровода на участке от перекрестка улицы Галицкого и Поляковского шоссе до границы территории завода им. Бериева.

Напомним, в марте 2018 года в Таганроге в связи с многочисленными провалами земли над аварийным канализационным коллектором был введен режим чрезвычайной ситуации.