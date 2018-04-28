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УК из Долгопрудного вернула жителям дома около 100 тыс. руб переплаты за отопление
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УК из Долгопрудного вернула жителям дома около 100 тыс. руб переплаты за отопление 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Около 100 тысяч рублей, переплаченных за отопление за один месяц, вернула по предписанию Госжилинспекции управляющая компания жильцам дома из подмосковного Долгопрудного, сообщается на сайте надзорного органа.
«По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая организация «Спецмонтаж» произвела перерасчет платежей за отопление в доме №10 на Новом шоссе в Долгопрудном. В результате нарушения порядка расчетов жители дома только за один месяц переплатили около 100 тысяч рублей», — сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.
При проверке жалобы жителей дома инспекторы выяснили, что данная новостройка была оборудована не только общедомовым прибором учета, но и индивидуальными счетчиками. Однако управляющая компания при начислении платежей за январь 2018 года не взяла в расчет показания приборов, которые были установлены в нежилых помещениях. В итоге дополнительная финансовая нагрузка легла на собственников квартир.
«Спецмонтажу» предписали устранить нарушение в течение ближайшего платежного периода. В установленный срок перерасчет был проведен.
«Хочу напомнить, что сотрудники управляющей компании обязаны перепроверить начисления за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя. В случае обнаружения ошибки УК должна сделать перерасчет. Чаще всего так и происходит. Если же результат прямого контакта с коммунальщиками вас не устраивает — обращайтесь в Госжилинспекцию», — заявил Соков.
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