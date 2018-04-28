Оставшаяся без кухонной мебели домохозяйка взыскала почти 1 млн руб.

Калининградской области суд взыскал более 900 000 руб. с изготовителя кухонной мебели, так и не доставившего ее покупателю.

Жительница города Светлый в ноябре 2017 года приобрела у ООО «Инвест-групп» мебель и оборудование для кухни. За свой заказ она заплатила 494 807 руб. Организация должна была доставить товар и установить его до 8 января 2018 года. Однако эти сроки соблюдены не были.

В конце января заказчица написала претензию к фирме-поставщику, но та на нее не отреагировала. В конце февраля, поскольку мебели так и не было, клиентка подала в Светловский городской суд иск к «Инвест-групп» с требованием расторгнуть договор купли-продажи и взыскать уплаченные средства и компенсации. Ответчик на судебное заседание не явился, никаких возражений или ходатайств в суд не представил.

Рассмотрев дело, суд указал, что односторонний отказ от исполнения обязательств согласно Гражданскому кодексу РФ не допускается, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законом или договором. В частности, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В результате суд решил, что в данной ситуации требование истицы о расторжении договора законно и обоснованно. С ответчика взысканы уплаченные по договору 494 807 руб., неустойка в 128 650, 08 руб., компенсация морального вреда в 10 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в 316 728, 54 руб. и 5000 руб. судебных расходов. Всего заказчица кухни должна получить 955 185, 62 руб.