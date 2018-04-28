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В МО в этом году ввели в эксплуатацию свыше 3,5 млн м² недвижимости
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В МО в этом году ввели в эксплуатацию свыше 3,5 млн м² недвижимости 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр строительного комплекса Подмосковья рассказал об объеме введенных в эксплуатацию объектов.
Более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости — жилой, коммерческой, а также производственного и социального назначения — ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала 2018 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства строительного комплекса МО.
Как сообщил глава регионального Минстроя Руслан Тагиев, среди общего объема построенных площадей на жилье приходится свыше 2,7 миллиона квадратных метров. Из них порядка 1,5 миллиона м² — многоквартирные дома и более 1,2 миллиона квадратных метров — индивидуальное жилищное строительство. Также в 2018 году было введено свыше 790 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости, которая включает в себя коммерческие и социальные объекты.
Среди лидеров по строительству в коммерческом секторе — объекты производственного назначения. За четыре месяца текущего года в МО введено более 276 тысяч квадратных метров промышленных предприятий.
К объектам общественного назначения относятся еще 183 тысячи введенных квадратных метров. Так, в Одинцовском районе компанией ООО «Микотранс» возведен торговый центр «Зельгрос Кэш энд Керри». Всего с начала года в Московской области построено 144 тысячи квадратных метров новых объектов складского и логистического назначения. Введенные с начала года объекты административного типа занимают почти 58 тысяч квадратных метров.
"Оставшаяся часть введенных нежилых площадей — это порядка 64 тысяч квадратных метров — приходится на долю социальных объектов, являющихся для населения важной составляющей комфортных условий проживания в регионе", — пояснил глава регионального Минстроя Руслан Тагиев.
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