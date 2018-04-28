Минстрой РФ поддержал инициативы Ямала в сфере госжилнадзора 

Предложения в сфере жилищного надзора и капитального ремонта многоквартирных домов, направленные в Минстрой России департаментом госжилнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа, будут внесены в нормативные документы РФ. Речь идет о рассмотрении возможности упрощения порядка лишения лицензии недобросовестных управляющих организаций, вывода из реестра добросовестных подрядчиков компаний, не справляющихся с условиями договора на выполнение работ по капремонту и корректировке законодательства в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в части возможности, по согласованию с гражданином, переселения в другой город или регион.
Данные предложения были озвучены в ходе всероссийского совещания, посвящённого вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов и деятельности органов государственного жилищного надзора в регионах, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, Минстрой выразил готовность поддержать предложенные инициативы..