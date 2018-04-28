Первый в Саратове построенный за счет благотворителей жилой дом сдадут в 2019 году

Вячеслав Володин. САРАТОВ , 28 апреля. / ТАСС /. Строительство первого в Саратове жилого дома на 240 квартир, построенного для переселенцев из аварийного жилья на благотворительные средства, завершат в 2019 году. Об этом в субботу в ходе рабочей поездки в Саратов сообщил спикер Госдумы

"Проект предполагает строительство жилого дома он должен быть на 240 квартир. Ориентировочная стоимость — более 300 млн рублей. Сейчас средства уже есть в объеме порядка 30% от общей суммы, То есть мы можем говорить, что жилой дом на будущий год будет сдан", — сказал Володин.

Переселенцы из аварийных домов 40-х годов постройки, которые признали аварийными в январе 2012 года и не вошли в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, получат квартиры в построенном за счет благотворительных сборов многоквартирном доме. Это позволит расселить 21 дом барачного типа.

По словам Володина, на первом этаже нового дома предполагается разместить поликлинику, средства на оснащение выделит область.

"Кроме того, за счет средств федерального бюджета будет благоустроена территория — на месте снесенных домов появится сквер", — сказал Володин.