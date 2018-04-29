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В 2018 году государственная аптечная сеть Удмуртии пополнится 19 новыми аптеками
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В 2018 году государственная аптечная сеть Удмуртии пополнится 19 новыми аптеками 

ИА «Сусанин» 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В 2018 году государственная аптечная сеть Удмуртии пополнится 19 новыми аптеками. Находившиеся год назад на грани банкротства государственные предприятия «Фармация» и «Аптеки Удмуртии» вышли на прибыль и отчислят налогов в 2018 году на сумму 194 миллиона рублей. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил руководитель предприятия Константин Егоров.
Он рассказал о проделанной работе по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий в 2017-2018 годы.
В 2015 году убыток в них составил 10,7 млн рублей, в 2016 году — 38,2 млн рублей, в первом и во втором кварталах 2017 года — 7,4 млн и 9,7 млн рублей соответственно. С целью вывода государственных аптечных сетей из неустойчивого финансового состояния руководитель региона назначил в обе организации антикризисного менеджера. Им стала Анастасия Муталенко.
В результате проделанной работы «Фармация» и «Аптеки Удмуртии» достигли положительного финансового результата. В 2018 году планируется открыть ещё 19 аптек. К концу текущего года общее количество аптечных подразделений государственной аптечной сети «Госаптека» составит 139. По итогам года отчислений налогов по предприятию составит 194 млн рублей.
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