Страшный пожар в Гаврилов-Яме: погибли две женщины, мужчина выпрыгнул из окна

Сегодня ночью страшный пожар произошёл в Гаврилов-Яме . Загорелась квартира в доме № 7а на улице Кирова. В пожаре погибла 50-летняя женщина. Ее 42-летнему мужу удалось спастись. Сейчас он в больнице. Погибла и 57-летняя соседка пары.

— Горела квартира на третьем этаже четвертого подъезда. Я живу на пятом этаже. Часов в 12 ночи проснулся от грохота и криков. Кошку в охапку и побежал, из-за дыма бежал на ощупь. Хотел ещё что-то захватить после, но и так дыма нахватался. Сегодня приехал — у меня часть балкона сгорела. В копоти все квартиры, — рассказал сосед погибшей Алексей Лопаткин.

Очевидцы говорят — пожар был такой, что мужчина со страху выпрыгнул в окно. Так и очутился в больнице — при падении сломал ногу.

Сейчас выясняют причины пожара. Говорят, сгоревшая квартира была сильно захламлена.