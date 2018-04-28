Группа «ЛСР» предложила особые условия покупки жилья для военных

Как поясняется в сообщении компании, обычно при приобретении квартиры военнослужащие могут использовать один сертификат накопительно-ипотечной системы (НИС), которого, как правило, хватает только на однокомнатную квартиру.

"У нас же супруги теперь могут объединить свои сертификаты, то есть, считайте, удвоить бюджет на покупку. Таким образом, наша новая опция дает семье возможность рассматривать, например, покупку уже двухкомнатной квартиры", — говорится в пресс-релизе.

С помощью объединенных сертификатов НИС, например, можно купить квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Лучи» в московском Солнцеве или «Нахабино Ясное» в Истринском районе Подмосковья , уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляется в нем, для приобретения квартиры по военной ипотеке покупатель может использовать средства материнского капитала.