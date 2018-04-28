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Почти 5 тысяч квадратных метров дорожных ям отремонтировали в апреле в Балашихе
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Почти 5 тысяч квадратных метров дорожных ям отремонтировали в апреле в Балашихе 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
4730 квадратных метров ям и выбоин на дорогах отремонтировали в Балашихе в апреле 2018 года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.
За апрель 2018 года мы отремонтировали 4730 квадратных метров дорожных ям и выбоин в Балашихе. 1190 квадратных метров ям мы залили литым асфальтом — позволяющим заделывать дорожные ямы в холодную погоду и в условиях высокой влажности. 3540 квадратных метров заделали горячими смесями
Сергей Юров, глава Балашихи.
Глава Балашихи уточнил, что работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, Заря, на улицах Свердлова, Трубецкой и на проспекте Ленина.
В Балашихе всего работает пять бригад, которые производят ямочный ремонт автомобильных дорог, всего 30 человек. Ремонтные бригады укомплектованы виброплитами, предназначенными для уплотнения уложенного асфальта, нарезчиками швов, отбойными молотками. Также работают два катка
— Сергей Юров, глава Балашихи.
Ямочный ремонт автомобильных дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня. Всего планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров ям и выбоин на дорогах.
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