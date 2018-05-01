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Более 4,7 тыс. кв. м дорожных выбоин и ям отремонтировали в Балашихе в апреле
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Более 4,7 тыс. кв. м дорожных выбоин и ям отремонтировали в Балашихе в апреле 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: MosDay.ru
В апреле 2018 г. на более чем 4,7 тыс. кв. м выбоин и ям на дорогах провели ремонт в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба городского округа со ссылкой на его главу Сергея Юрова.
«За апрель мы отремонтировали 4 тыс. 730 кв. м дорожных ям и выбоин в Балашихе, 1 тыс. 190 кв. м ям мы залили литым асфальтом — позволяющего заделывать дорожные ямы в холодную погоду и в условиях высокой влажности, еще 3 тыс. 540 кв. м заделали горячими смесями», — сказал С. Юров.
Он уточнил, что работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, Заря, на ул. Свердлова, ул. Трубецкая и на проспекте Ленина.
С. Юров также добавил, что в Балашихе ямочным ремонтом дорог занимаются пять бригад, это 30 человек. Ремонтные бригады укомплектованы виброплитами, предназначенными для уплотнения уложенного асфальта, нарезчиками швов, отбойными молотками. Кроме того, для ремонта дорог используются два катка.
Ямочный ремонт дорог в Балашихе планируют завершить до 15 июня. Всего намерены отремонтировать около 40 тыс. кв. м дорожных ям и выбоин.
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