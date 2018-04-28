Объем ежегодно вводимого жилья в Татарстане может вырасти в полтора раза

Объем ежегодно вводимого жилья в Татарстане может быть увеличен в полтора раза, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин , отметив, что для этого есть предпосылки, сообщает Inkazan со ссылкой на сообщение регионального правительства.

На протяжении нескольких лет в Татарстане вводят в строй по 2,4 млн квадратных метров жилья в год. С начала 2018 года уже введено в эксплуатацию почти 966 тыс. квадратных метров или 40% от плана. В случае увеличение объема в полтора раза показатель составит 3,6 млн «квадратов» жилья в год.