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Объем ежегодно вводимого жилья в Татарстане может вырасти в полтора раза
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Объем ежегодно вводимого жилья в Татарстане может вырасти в полтора раза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Объем ежегодно вводимого жилья в Татарстане может быть увеличен в полтора раза, заявил премьер-министр республики Алексей Песошин, отметив, что для этого есть предпосылки, сообщает Inkazan со ссылкой на сообщение регионального правительства.
На протяжении нескольких лет в Татарстане вводят в строй по 2,4 млн квадратных метров жилья в год. С начала 2018 года уже введено в эксплуатацию почти 966 тыс. квадратных метров или 40% от плана. В случае увеличение объема в полтора раза показатель составит 3,6 млн «квадратов» жилья в год.
«Министерство занято формированием плана жилищного строительства на 2019 — 2021 годы. Мы направили в адрес глав муниципальных районов запросы о предоставлении земельных участков и детальных планов по строительству. Формируется трехлетняя программа по вводу жилья, потому информация должна быть полной и достоверной», — отметил, в свою очередь, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин.
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