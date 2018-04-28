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Власти задумались о передаче инвестору дома на улице Ленина
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Власти задумались о передаче инвестору дома на улице Ленина 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Глава города Александром Муромским накануне, 27 апреля, провёл личный приём, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Большая часть обращений касалась переселения из аварийных домов, предоставление жилья в маневренном фонде и капитального ремонта. Жительница признанного в 2012 году аварийным дома №71 «б» на улице Карачевской обратилась к сити-менеджеру с просьбой о содействии в переселении. Муромский предложил женщине переселиться в маневренный фонд, Николаю Ванифатову дал поручение рассмотреть возможность привлечения на участок, на котором расположено аварийное жильё, инвестора.
Также было отмечено, что застройщики могут заинтересоваться домом №19/2 по улице Ленина, который частично был признан аварийным, но в трех квартирах живут люди. Жительница дома отметила, что до своих квартир собственникам приходится пробираться через аварийную часть. Для решения проблемы Муромский порекомендовал жильцам принять совместное решение и разрешить администрации города искать заинтересованных предпринимателей.
Также на встрече были рассмотрены вопросы ремонта дорог, транспортного обеспечения и коммунального хозяйства.
Сообщение Власти задумались о передаче инвестору дома на улице Ленина появились сначала на РИА 57.
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