«Умирать рано»: Руководитель «Зенита» оценил закон о дольщиках

Накануне, 27 апреля, в Орле прошел очередной круглый стол, организованный Центром защиты прав потребителей, посвященный грядущим переменам в строительной сфере. Поправки в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и новый закон о публично-правовой компании по защите прав участников долевого строительства могут значительно изменить рынок. Одни опасаются возникновения монополии, роста цен. Другие, напротив, надеются на положительный эффект в виде очищения рынка от некомпетентных застройщиков.

Руководитель строительной компании «Зенит» Юрий Волков заявил, что ничего экстраординарного в поправках в 214 и в 128 законе не видит. Они выстроены от принципа проектного управления. По ряду пунктов компания работает уже много лет.

— Глобально новое — ужесточаются параметры привлечения денежных средств дольщиков, — отметил Юрий Волков. — Мы сейчас прорабатываем различные модели: то ли привлекать средства граждан, то ли работать вовсе без них. Нужно посмотреть опыт других компаний, оценить, как банки готовы к новой схеме работы, — сказал Юрий Волков.

По его мнению, нормы закона приведут к росту себестоимости в связи с дополнительными расходами по привлечению кредитов, при необходимости структурной перестройки бизнеса. Однако цены продажи квартир больше зависят от баланса спроса и предложения.

— Рыночная среда в нашем сегменте достаточно конкурентна, и цена будет формироваться от того, какой объем товара есть, какой платежеспособный спрос, сколько люди готовы платить за квартиру, — подчеркнул Юрий Волков.

Он не видит проблемы в том, что доступ к рынку будет ограничен. Прийти «с улицы» и начать привлекать деньги дольщиков теперь невозможно. Компании получат на это право только после строительства 10 тысяч квадратных метров жилья за последние три года. Это не исключает начала работы на собственные средства, или с привлечением кредитных организаций. По мнению Волкова, изменения в законодательстве не должны повлиять на развитие застроенных территорий, так как на месте нескольких снесенных бараков в Орле вырастает лишь одна новостойка. А для комплексного освоения территорий, где предусмотрено строительство сразу нескольких МКД, уже хотят внести изменения. Волков обозначил поправки, которые, по его мнению, логично было внести новыми законопроектами.

— Я бы добавил обязательные параметры для банков. Они могут открывать финансирование при условии, что застройщик вложил 10% собственных средств, 20%, 30% 40%. Банки могут диктовать такие условия, что к проекту будет сложно подойти. Федеральным законом нужно оговорить, что банк должен выдать кредит при определенных параметрах. Он обязан кредитовать. У нас со «Сбербанком» реализованы проекты на миллиарды рублей, но мы не понимаем пока, какие у него будут условия с 1 июля, — отметил Юрий Волков.

Опасения коллег, что в ближайшие пару лет будут отработаны разрешения на строительство, полученные до вступления в силу нового порядка, и потом придется закрывать бизнес, руководитель «Зенита» не разделяет.

— Умирать рано. Давайте дождемся нового закона. Он еще пять раз поменяется, — предположил Юрий Волков, подчеркнув, что в целом необходимость перемен в отрасли назрела давно.

Отметим, на круглом столе 24 апреля коммерческий директор ПАО «Орелстрой» Андрей Урванов так же скорее положительно оценивал решения федеральных властей.

«Крупные компании, у которых есть опыт, от этого выиграют. Что-то будет неудобно, но на рынке останутся профессиональные игроки, которые умеют строить, правильно распределять финансовые потоки», — отметил Андрей Урванов.

С критикой выступили бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин, исполнительный директор СРО «ОРОС» Валерий Шевляков, председатель Орловского регионального отделения «Опоры России» Руслан Хахичев. Подробнее об их позиции читайте по ссылке.

Напомним, в Орловской области более 370 договоров долевого участия в строительстве не завершились получением нового жилья. Два застройщика ушли в банкротство. Два дома в категории потенциально проблемных, хотя компании еще существуют.