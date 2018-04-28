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Самые яркие моменты встречи Володина с саратовцами
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Самые яркие моменты встречи Володина с саратовцами 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Жители бараков в Елшанке пообщались со спикером ГД РФ 28 апреля. Выяснилось, что не все жильцы аварийных домов из этого поселка попали в списки переселяемых в новостройку, возводимую на спонсорские средства.
— Почему на улице Клубной дом № 1 не признан аварийным? Не может же быть такого, что один дом останется, — забеспокоились на встрече с Вячеславом Володиным елшанцы.
— Сколько там квартир? — уточнил у людей спикер ГД.
Оказалось, что — 14. Им Володин рекомендовал собрать документы, после чего будет проведено обследование строения. Если дом признают аварийным, то в строящемся новом жилом доме увеличат количество квартир. Новостройку для переселенцев планируется сдать уже в 3-м квартале 2019 года. Первый этаж должен появиться уже в июне. На месте снесенных бараков, со слов Володина, должны будут появиться бульвары и благоустроенные территории. Все это должно завершиться через год. Напомним, ранее Володин побывал в пос. Солнечный-2, где проинспектировал ход строительных работ новой школы.
Мария Дергачева, член инициативной группы Солнечный-2 прокомментировала нашему изданию итоги встречи с Вячеславом Володиным:
— Меня переполняют положительные эмоции. Мы с таким нетерпением ждем, когда в нашем микрорайоне появится современная новая школа! Особенно для нас важно, что Вячеслав Викторович поддержал просьбу молодых родителей построить в микрорайоне образовательное учреждение. Появилась уверенность, что заветное желание всех жителей микрорайона осуществится.
Фото: Михаил Егоров
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