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Аварийные «заброшки» Ставрополья должны исчезнуть до конца 2018 года
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Аварийные «заброшки» Ставрополья должны исчезнуть до конца 2018 года 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Все расселённые аварийные дома в Ставропольском крае должны снести до конца 2018 года, сообщили STAV.AIF.RU в Минстрое СК.
На Ставрополье предусмотрена программа расселения из ветхого и аварийного жилья. Ежегодно её участниками становятся жители самых неблагополучных домов. Первый замминистра строительства края Алексей Когарлыцкий рассказал, что с 2008 по 2018 год после расселений не снесли 61 многоквартирный дом.
Общая площадь, занятая аварийными заброшенными домами на Ставрополье составляет более 12 тысяч кв.м. Губернатор СК поручил закончить снос расселённых зданий к концу 2018 года и напомнил муниципалитетам, что вновь селить людей в аварийные здания запрещено.
Чтобы правительству было проще следить за выполняемой работой, замминистра строительства края предложил составить дорожную карту по каждому объекту, подлежащему сносу.
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