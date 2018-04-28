Исследование: В Московском регионе в январе-марте арендовано и куплено 408 тыс. кв. м складских площадей

В Московском регионе в I квартале 2018 г. арендовано и куплено рекордное количество площадей в складских объектах — 408 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании Cushman & Wakefield.

«В первые три месяца года в Московском регионе был установлен рекорд по количеству арендованных и купленных площадей в качественных складских объектах — 408 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза выше аналогичного среднего показателя за последние 10 лет. В противовес Московскому региону, площадь заключенных сделок в регионах поставила антирекорд — 44 тыс. кв. м, что в два раза ниже аналогичного среднего показателя за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Московском регионе в январе-марте ставки аренды остались стабильными — 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, доля вакантных площадей сокращается — на 0,5 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, до 9% в классе А, темпы нового строительства по итогам этого года будут выше показателей 2017 г.

«За первые три месяца 2018 г. предложение в Московском регионе увеличилось на 102 тыс. кв. м, что соответствует аналогичному показателю 2017 г. По прогнозам в 2018 г. будет построено около 660 тыс. кв. м качественных складских площадей, что на 40% выше аналогичного показателя 2017 г. Не смотря на анонс новых проектов, девелоперы предпочитают не строить спекулятивно и предлагают строить складские комплексы под заказчика», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в I квартале 2018 г. было арендовано и куплено 408 тыс. кв. м качественных складских площадей, что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2017 г.