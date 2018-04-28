Девять нарушений при размещении летних кафе в Москве зафиксировано с начала сезона

Девять нарушений при размещении летних кафе в Москве зафиксировано с начала сезона, сообщила пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«С начала сезона зафиксировано девять нарушений при размещении летних кафе: пять объектов установлены вне схемы размещения, четыре объекта превышают утвержденные площадные характеристики», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров , слова которого приводит пресс-служба, по фактам выявленных нарушений возбуждено административное производство, рестораторов привлекут к административной ответственности, а веранды, установленные вне схемы размещения, демонтируют.

«Мероприятия по выявлению нарушений при размещении летних кафе осуществляются Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе в течение сезона, и подобные нарушения будут пресекаться», — добавил С. Шогуров.

Сезон работы летних кафе стартовал 1 апреля. В 2018 г. запланировано к размещению более 2,5 тыс. веранд. В настоящее время на территории столицы уже размещено свыше 300 сезонных (летних) кафе. В целях предупреждения правонарушений при их размещении Госинспекция по недвижимости в преддверии сезона проводит профилактические рейды и информирует рестораторов о порядке и правилах размещения сезонных кафе на территории столицы, владельцы летних заведений получают разъяснения и рекомендации.