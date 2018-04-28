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В Краснотурьинске МУП закупило автопоезд, сэкономив 500 000 рублей
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В Краснотурьинске МУП закупило автопоезд, сэкономив 500 000 рублей 

Уральский меридиан 20 минут назад
Фото: Уральский меридиан
За свой счет муниципальное унитарное предприятие «УКК» закупило автопоезд.
ООО «Завод автомобильных фургонов» согласился доставить машину за 7 млн 26 тысяч рублей — почти на 500 тысяч рублей дешевле предполагаемой краснотурьинскими комунальщиками цены в 7, 5 млн рублей.
Автопоезд будет использоваться для перевозки труб тепло— и водоснабжения длиной до 12 метров. В настоящее время транспорт, который используется МУПом, способен перевозить трубы длиной лишь до 6 метров. Автопоезд должен прибыть в Краснотурьинск в течение мая.
Использовано фото с сайта bratstvostali.diary.ru.
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