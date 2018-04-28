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9 пожаров произошли в Нижегородской области 27 апреля
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9 пожаров произошли в Нижегородской области 27 апреля 

Newsroom24 26 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 5 домов, 2 строения, квартира и автомобиль.
Среди причин пожаров: нарушение правил монтажа электрооборудования, неисправность печи, в трех случаях предполагаются поджоги.
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