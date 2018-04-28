Территорию около «Самара Арены» будут содержать за 65 миллионов рублей

За состоянием дорог вокруг стадиона «Самара Арена» будет следить подрядная организация. Она заключит контракт с областным Министерством транспорта. Ведомство уже опубликовало заявку на сайте госзакупок.

— Компании передадут на содержание 10 километров автомобильных дорог вблизи стадиона, — говорится в документах закупки. — Речь идет о Проездах № 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, Арене 2018, Дальней, а также 1-ой и 2-ой стадионной. Контракт истечет 15 ноября 2018 года.

Победителю аукциона предстоит поддерживать в надлежащем качестве подземные пешеходные переходы, светофоры и фонари. Также они должны следить за тоннелем, переходящим через улицу Арена 2018. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 65424339 рублей.