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Территорию около «Самара Арены» будут содержать за 65 миллионов рублей
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Территорию около «Самара Арены» будут содержать за 65 миллионов рублей 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
За состоянием дорог вокруг стадиона «Самара Арена» будет следить подрядная организация. Она заключит контракт с областным Министерством транспорта. Ведомство уже опубликовало заявку на сайте госзакупок.
— Компании передадут на содержание 10 километров автомобильных дорог вблизи стадиона, — говорится в документах закупки. — Речь идет о Проездах № 2, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, Арене 2018, Дальней, а также 1-ой и 2-ой стадионной. Контракт истечет 15 ноября 2018 года.
Победителю аукциона предстоит поддерживать в надлежащем качестве подземные пешеходные переходы, светофоры и фонари. Также они должны следить за тоннелем, переходящим через улицу Арена 2018. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 65424339 рублей.
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