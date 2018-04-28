Исследование: Почти 50% планируемых к вводу в РФ в 2018 г. торговых площадей появятся в столичном регионе

Почти половина планируемых к вводу в эксплуатацию в России в 2018 г. торговых площадей находятся в Москве Подмосковье — около 220 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании Cushman & Wakefield.

«В 2018 г. объем нового строительства торговых центров в России побьет антирекорд 2017 г. — к вводу планируется около 500 тыс. кв. м торговых площадей. В Москве и в Московской области к концу года ожидается ввод около 220 тыс. кв. м торговых площадей, что составляет почти половину от общего объема нового строительства по всей России. Крупнейшим новым торговым центром станет «Каширская Плаза» (торговая площадь — 71 тыс. кв. м)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в I квартале 2018 г. в России было открыто четыре форматных торговых центра общей арендуемой площадью 95 тыс. кв. м. Подтверждается тенденция снижения средней площади торгового объекта — все введенные торговые центры имеют арендуемую площадь не более 30 тыс. кв. м. В Москве в I квартале был открыт один торговый центр «Миля» (торговая площадь — 19 тыс. 160 кв. м).

«В свою очередь сокращение объемов строительства не повлияло на планы развития крупных торговых сетей, которые расширяют свое присутствие на российском и международном рынках. На российском рынке продолжается консолидация — крупные федеральные и международные торговые компании все чаще объявляют о покупке региональных сетей (X5 купила 99 магазинов уфимской сети «Полушка», супермаркеты «Окей» в Санкт-Петербурге Ленинградской области перешли к X5, Leroy Merlin рассматривает покупку Kesko и К-Раута)», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что активно развиваются сервисы доставки («Яндекс. Еда» выходит в регионы, Delivery Club установит вендинговые аппараты и оборудует специальные зоны для встречи с курьерами в бизнес центрах). Особую популярность набирает доставка продуктов из магазинов — ритейлеры запускают свои сервисы ( «Ашан» ) и расширяют зоны доставки (X5), также появляются новые агрегаторы доставки («Ташир» запустил приложение Save Time, сервис такси «Везет» запустил сервис доставки из супермаркетов Golamago).