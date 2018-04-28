Эксперты спрогнозировали антирекорд строительства торговых центров в России в 2018 году

В 2018 году объем строительства торговых центров в России будет самым низким с 2017 года, следует из прогноза компании Cushman&Wakefield.

«В 2018 году объем нового строительства торговых центров в России побьет антирекорд 2017 года — к вводу планируется около 500 тыс. кв. м торговых площадей», — сказано в исследовании.

Московской области. В компании уточнили, что почти половина (220 тыс. кв. м) новых торговых площадей откроется в Москве

В I квартале 2018 года в России было открыто четыре форматных торговых центра общей арендуемой площадью 95 тыс. кв. м. Эксперты заявили, что сохраняется тенденция снижения средней площади ТЦ.