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В Петербурге зафиксировано снижение смертности за последние пять лет
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В Петербурге зафиксировано снижение смертности за последние пять лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
В правительстве Санкт-Петербурга прошло заседание, на котором подвели итоги по выполнению поручений из майских президентских указов 2012 года, сообщает Inforeactor.
В частности, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов рассказал о показателях смертности в городе в 2017-м.
По его словам, за прошедшие пять лет удалось достичь больших успехов в снижении смертности по таким категориям, как сердечные болезни, младенческая смертность и смерть от новообразований и опухоли.
Ранее телеканал «360» сообщал, что смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 13,7% в 2017 году.
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СМИ: FA получила предложение продать стадион «Уэмбли» за £1 млрд ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне В Петербурге расселили более четырёх тысяч коммуналок в 2017 году
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