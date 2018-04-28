Троллейбусное управление Армавира обанкротилось из‐за долгов

МУП «Троллейбусное управление» Армавира стало банкротом из‐за долгов почти в 50 миллионов рублей. За последние несколько лет предприятие не платило налоги. Об этом сообщило агентство «Регион Онлайн».

Троллейбусное управление задолжало 48,2 миллиона рублей. Долг по уплате НДФЛ и страховых взносов составил 27,6 миллиона. Почти на семь миллионов набралось налогов на имущество, транспортных и земельных.

Предприятие было открыто в 1972 году. Но последние несколько лет оно стало невыгодным. В 2016 году чистый убыток составил более 12 миллионов рублей.

В 2012 году троллейбусное управление уже признавали банкротом. Однако администрации города удалось спасти предприятие.