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Элитные квартиры в Москве вытесняют дешевые новостройки
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Элитные квартиры в Москве вытесняют более дешевые новостройки 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Количество элитных квартир на рынке высокобюджетного жилья Москвы сократилось до менее чем семи сотен, говорится в исследовании компании "Метриум". Элитные новостройки вытесняет премиум-класс.
По данным на первый квартал текущего года в продаже в столице находилось 2,8 тысячи квартир премиум-класса — за год объем предложения вырос на 21%, в то время как объем предложения в элитных проектах лишь сокращался. В результате новостройки класса премиум занимают 81% от всего предложения в высокобюджетных сегментах жилья. При этом еще 5 лет назад предложение было сбалансированным: и элитных, и премиум-квартир на рынке было практически поровну.
Пока в элитном сегменте продается по одной квартире в месяц, а то и в квартал, в премиальном продают по 10-15 квартир. Жилые комплексы премиум-класса приближаются по своим характеристикам к элитным, и стали эффективным ответом застройщиком на кризисные явления.
Основное отличие премиум-класса от элитного — в расположении, более дешевые ЖК находятся за пределами центра города, что играет на руку застройщикам: если внутри Садового кольца осталось место только для точечной застройки, то за его пределами достаточно места для уникальных и крупных ЖК.
Однако элитный сегмент полностью с рынка не уйдет, подчеркивают эксперты. Дома клубного формата продолжат появляться в центре Москвы, потому что на подобный уникальный продукт всегда найдется свой покупатель.
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