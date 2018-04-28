Элитные квартиры в Москве вытесняют дешевые новостройки

Элитные квартиры в Москве вытесняют более дешевые новостройки

Количество элитных квартир на рынке высокобюджетного жилья Москвы сократилось до менее чем семи сотен, говорится в исследовании компании "Метриум". Элитные новостройки вытесняет премиум-класс.

По данным на первый квартал текущего года в продаже в столице находилось 2,8 тысячи квартир премиум-класса — за год объем предложения вырос на 21%, в то время как объем предложения в элитных проектах лишь сокращался. В результате новостройки класса премиум занимают 81% от всего предложения в высокобюджетных сегментах жилья. При этом еще 5 лет назад предложение было сбалансированным: и элитных, и премиум-квартир на рынке было практически поровну.

Пока в элитном сегменте продается по одной квартире в месяц, а то и в квартал, в премиальном продают по 10-15 квартир. Жилые комплексы премиум-класса приближаются по своим характеристикам к элитным, и стали эффективным ответом застройщиком на кризисные явления.

Основное отличие премиум-класса от элитного — в расположении, более дешевые ЖК находятся за пределами центра города, что играет на руку застройщикам: если внутри Садового кольца осталось место только для точечной застройки, то за его пределами достаточно места для уникальных и крупных ЖК.

Однако элитный сегмент полностью с рынка не уйдет, подчеркивают эксперты. Дома клубного формата продолжат появляться в центре Москвы, потому что на подобный уникальный продукт всегда найдется свой покупатель.