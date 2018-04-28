Строителей дома по программе реновации на севере столицы оштрафовали за нарушения

Мосгосстройнадзор проверил ход строительства жилого дома, который возводят по программе реновации в Бескудниковском районе на севере столицы, за выявленные нарушения подрядчика оштрафовали на 220 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилой дом на 383 квартиры по адресу: район Бескудниковский, микрорайон 7, корпус 5, возводится по программе «Жилище» и по решению столичных властей передан под нужды программы реновации. Застройщиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства». Строительство планируется завершить в третьем квартале 2018 года.

«Специалисты Мосгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома по программе реновации на севере Москвы. По итогам проверки выявлены нарушения. Генподрядной организации выдано предписание об устранении нарушений, вынесены постановления с наложением штрафных санкций на сумму 220 тысяч рублей», — сказал председатель комитета Олег Антосенко

К проверке были привлечены специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, подведомственного Мосгосстройнадзору. В общей сложности эксперты выполнили 25 исследований, в частности, провели комплексное обследование выполняемых отделочных, изоляционных, сварочных работ, проверили качество используемых стройматериалов.

Кроме того, проверке подверглось качество монтажа внутренних инженерных систем, оконных блоков, шумовой изоляции. Также проведено теплофизическое обследование конструкций вентилируемого фасада.

«Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитет установил контроль за устранением нарушений в кратчайшие сроки», — добавил Антосенко.