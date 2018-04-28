В Праге хотят изменить закон о строительстве

По словам Крначовой, длительный процесс получения разрешений является одной из главных причин, почему в настоящее время свободных квартир в Праге не хватает. Малый объем предложения приводит к резкому повышению цен на жилье, сообщает Prague.tv.

В сентябре 2017 года правительство утвердило основные концепции собственного закона, который разрабатывается Министерством регионального развития. Еще одна цель — упростить требования, которым должен удовлетворять застройщик.

Последние поправки в Закон о строительстве вступили в силу в январе. Но директор Пражского Института планирования и развития (IPR) Ондржей Богач сказал, что обновление увеличило бюрократию, а не облегчило ее.

Сейчас застройщик должен получить десятки положительных оценок от различных подразделений и строительных учреждений. Эксперты призвали к тому, чтобы в Праге было только одно учреждение или, по крайней мере, общая методология для имеющихся организаций. Действующая система включает 22 строительных органа, занимающихся выдачей разрешений.

Так было не всегда. До 2003 года существовала более простая система с одним офисом в Праге, но затем была введена более сложная существующая. Эксперты также жалуются на отсутствие общего метода принятия решений. В идеале, строитель должен получить идентичное мнение от любого офиса в Праге.

По продолжительности получения разрешения на строительство Чешская Республика находится на 165 месте — весь процесс занимает 247 дней. В Дании эта цифра составляет 64 дня. Согласно отчету Всемирного банка, в Чешской Республике также потребуется пройти 21 процедуру, чтобы получить разрешение.

Рейтинг отражает только продолжительность процедур, предусмотренных законом. Сам процесс получения необходимых разрешений требует гораздо больше времени. В Чехии строительство типичного многоквартирного дома занимает около 10 лет, говорят специалисты по недвижимости.