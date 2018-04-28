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В Мурманске принудительно выселяют жильцов дома
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В Мурманске принудительно выселяют жильцов дома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Северпост», жителей дома №30 по улице Декабристов пытается выселить администрация Мурманска. Об этом рассказали сами жильцы. По их словам, за отказ съехать из аварийного жилья им угрожают отключением воды, света и газа.
«Дом признан аварийным ещё в 2015-ом году, почему вдруг в конце апреля 2018 года вспомнили об этом, не понятно. На этой неделе приходили представители городской администрации и раздали предписание срочно освободить помещение. При этом никаких технических экспертиз не проводилось, никаких заключений на руки не выдавалось», — рассказал один из жильцов дома.
Жители дома сегодня не пошли на работу и активно дают интервью местным СМИ.
«У нас приватизированные квартиры, а нам угрожают, что дом закроют, что двери снесут. У людей двух-, трёхкомнатные квартиры, а предлагается переехать на 6 квадратных метров, с общими кухнями и душами в общежитиях. А куда мы мебель и технику, нажитые непосильным трудом, денем?», — возмущается житель дома.
Жильцы предположили, что их хотят выселить, чтобы на месте снесенного дома построить новый торговый центр.
Фото: архив ФедералПресс
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