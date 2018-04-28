Володин проверил строительство соцобъектов и жилья в Саратове

Возведение нового жилья на территории микрорайона Солнечный-2 в Саратове началось почти десять лет назад. За прошедшие годы здесь было построено 59 многоэтажных домов, в которых проживает более 10 тысяч человек.

Люди говорят, что квартирами и новым местом жительства в целом довольны.

В то же время одна из основных проблем — отсутствие в районе новостроек школы. В новых домах проживает 1555 ребятишек школьного возраста и еще больше дошкольников. В этом году в первый класс собирается 195 малышей. Однако на учебу детям приходится долго добираться на общественном транспорте.

В соответствии с генпланом города в этом районе строительство школы было запланировано еще десять лет назад, однако оно постоянно откладывалось. Жильцы долго боролись за открытие учебного заведения, добиться положительного решения удалось только после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в феврале этого года.

Сейчас ведутся земляные работы, в котловане идет забивка свай, к концу мая строители должны закончить заливку фундамента. Завершить строительство школы, на которое из федерального бюджета выделено 787 миллионов рублей, планируется уже к декабрю нынешнего года. Строительство ведет та же организация, которая построила в соседнем микрорайоне современную школу «Солярис» на 1100 мест с бассейном и спорткомплексом и по тому же самому проекту.

Вячеслав Володин посоветовал родителям будущих учеников школы активно подключатся к общественному контролю за ее строительством.

Во время встречи жителей со спикером было озвучено намерение решить и еще одну наболевшую проблему. Сейчас в новый район можно добраться только на маршрутках, причем после восьми вечера уехать отсюда уже нельзя. Глава Саратова Михаил Исаев пообещал после майских праздников наладить автобусное сообщение, для этого продлить один из городских маршрутов общественного транспорта.

А в поселке Елшанка для жителей двух десятков аварийных бараков, где люди живут без газа и отопления, и которые, тем не менее, не попали в федеральную программу по расселению аварийного жилья, новый дом еще только предстоит построить. Новостройку решено было возводить на территории районной поликлиники, которая также располагается в обветшавших зданиях. Таким образом, удастся решить сразу две задачи: жильцы переедут из аварийного жилья, а поликлиника также разместится в новом просторном помещение на первом этаже дома. Квартиры в новостройке получат более 200 семей.

Сдача дома запланирована на третий квартал будущего года. Строительство, всего требуется порядка 300 миллионов рублей, ведется за счет спонсорских средств.

— Имеется уже треть средств, необходимых для строительства, надеюсь, в ближайшее время эта сумма увеличится вдвое, то есть мы сможем уверенно говорить, что на будущий год жилой дом будет сдан, — рассказал Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос корреспондента «РГ» о перспективах продолжения федеральной программы по расселению аварийного жилья, председатель Госдумы подтвердил, что запрос на это есть и такая возможность обсуждается.

— Если бы была возможность реализовать этот проект за счет федеральной программы, мы бы его реализовали, но сейчас мы должны искать средства благотворительные, привлеченные, — отметил Володин.

Еще один проект по расселению аварийного жилья в регионе в настоящее время реализуется в Энгельсе в районе автодорожного моста через Волгу. Местные власти сумели привлечь застройщика, заинтересовав его предоставлением под жилищное строительство земельных участков, которые освободятся после расселения аварийных домов.