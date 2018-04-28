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Коты помогли выявить возможное квартирное мошенничество на Камчатке
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Коты помогли выявить возможное квартирное мошенничество на Камчатке 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
В Петропавловске-Камчатском волонтеры вызволили двух котов, запертых в пустующей квартире. В ходе операции по спасению животных выяснилось, что владелица животных подозрительным образом лишилась прав на недвижимость и была госпитализирована в психоневрологическую больницу. Об этом сообщает информационное агентство «Кам 24».
Проживавшую в доме на улице Павлова 85-летнюю пенсионерку положили в клинику, а в пустой квартире без воды и еды оказались запертыми коты. Животных удалось вызволить из заточения усилиями волонтеров общественного движения «Зоозащита». Они приютили питомцев и в настоящее время ищут им новых хозяев.
Добровольцы также выяснили, что хозяйка животных более не является владелицей помещения, где она проживала. «Оказалось, что три года назад пенсионерка переписала квартиру на свою знакомую, — рассказали агентству волонтеры. — Одинокая бабушка решила подарить ей квартиру взамен на заботу и обещание похоронить ее рядом с сыном. При этом сделку по совету нотариуса оформили как куплю-продажу».
Новая собственница жилья заявила, что пенсионерка госпитализировалась добровольно, но зоозащитники в этом сомневаются: по их мнению, женщину могли принудительно отправить в больницу, чтобы занять квартиру. Волонтеры отмечают, что бабушка адекватна и содержала котов в хороших условиях.
В марте 2018-го мошенничество с двумя квартирами инвалида из Вологды удалось раскрыть благодаря его кошке. Черные риелторы завладели жильем, вывезли мужчину в Санкт-Петербург, а животное выбросили в подъезд. Соседей это насторожило, поскольку хозяин, по их мнению, никогда бы так не поступил, и они обратились в полицию. Потерпевший был найден и возвращен в Вологду.
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