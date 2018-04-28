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«Ташир» планирует инвестировать в застройку рядом с «Лужниками»
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«Ташир» планирует инвестировать в застройку рядом с «Лужниками» 

РИА Недвижимость 43 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. «Ташир» ведет переговоры с группой «Абсолют» о совместной застройке территории бывшего конструкторского бюро «Союз» на Лужнецкой набережной Москвы, сообщила в субботу газета «Ведомости».
На территории завода можно построить более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе около 160 квадратных метров жилья, указывается в статье.
По оценке опрошенных изданием экспертов, территория «Союза» подходит как под строительство бизнес-класса, так и для премиального проекта. В зависимости от класса инвестиции оцениваются в 13-18 миллиардов рублей.
Группа «Ташир» Самвела Карапетяна — многопрофильный холдинг, который, в частности, занимается девелопментом и управлением недвижимостью. Компания является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Группа «Абсолют» Александра Светакова — один из крупнейших владельцев земли в Москве и области и часто привлекает соинвесторов на свои площадки.
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