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Стартовал прием заявок на аренду десяти участков игорной зоны «Приморье»
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Стартовал прием заявок на аренду десяти участков игорной зоны «Приморье» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Корпорация развития Приморского края объявила о начале приема заявок на аренду участков в игорной зоне «Приморье», сообщает администрация региона.
На открытые аукционы будут выставлены 10 участков, которые не были освоены инвесторами.
"На сегодняшний день аукцион является самой прозрачной процедурой для выбора инвестора, которая позволяет допустить к участию максимальное количество компаний. На данный момент на территории ИРК свободны 10 участков общей площадью 60,8 гектара. Мы планируем провести несколько аукционов, на которых будут выставлены все участки по очереди", — сообщил врио генерального директора корпорации Игорь Трофимов.
Первым лотом выставят два участка общей площадью 14 гектаров. Минимальная сумма инвестиций — 8 миллиардов рублей. Назначением участков является строительство гостиничного комплекса категории 4 звезды с казино и парковкой.
Заявки будут приниматься в течение месяца — до 28 мая. На 29 мая запланировано проведение аукциона. Для участия необходимо оформить заявку на сайте корпорации.
Развлекательная курортная зона «Приморье» разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов.
Сегодня в рамках проекта игорной зоны заключено семь соглашений о проектах с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей. Помимо действующего комплекса с казино Tigre de Cristal здесь идет строительство строят гостиницу с аквапарком и казино Naga Vladivostok компании Naga Corp Ltd. и гостиничного комплекса с казино Selena ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Завершить строительство планируется к концу 2019 года.
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